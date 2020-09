Nach Nations-League-Partie in der Schweiz: DFB-Star Ilkay Gündogan erklärt seinen TV-Wutausbruch

Nach dem 1:1 in der Nations League in der Schweiz war Nationalspieler Ilkay Gündogan in Rage und fand im Interview mit dem ZDF kurz nach dem Abpfiff deutliche Worte für den Auftritt der deutschen Elf, die einmal mehr einen Vorsprung aus der Hand und ihren ersten Sieg im neuen Wettbewerb abermals verpasst hatte. Im Gespräch mit der Bild erklärte der Spieler von Manchester City nun, wieso er sich so aufgeregt hatte. "Ich war vor allem über die zweite Halbzeit so verärgert, dass ich etwas Dampf ablassen musste im Interview. Direkt nach Abpfiff war das natürlich dann noch mit vielen Emotionen verbunden", sagte der 29-Jährige.