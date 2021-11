"Nur ein durchschnittlicher Nationalspieler": Dietmar Hamann würde bei WM auf Ilkay Gündogan verzichten

"Ich will fit bleiben, top vorbereitet sein. Dann werde ich ein gutes Turnier spielen", sagte Ilkay Gündogan erst am Samstag im exklusiven SPORTBUZZER-Interview im Hinblick auf die anstehende WM 2022 in Katar. Doch darf Gündogan überhaupt mitspielen? Geht es nach der Meinung von Sky-Experte Dietmar Hamann, würde der Mittelfeld-Star von Manchester City gar nicht erst für das DFB-Team nominiert werden. "Gündogan ist ein herausragender Vereinsspieler, aber nur ein durchschnittlicher Nationalspieler", kritisierte der Champions-League-Sieger von 2005 am Montagnachmittag in der TV-Sendung "Projekt Weltmeister - Road to Qatar".

Anzeige