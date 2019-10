Oliver Bierhoff über Ilkay Gündogan und Emre Can: "Sie saßen total geknickt in der Kabine"

Bierhoff über Gündogan und Can: "Wir vertrauen ihren Erläuterungen"

Von Freude über das 3:0 im EM-Qualifikationsspiel in Estland , bei dem Can nach 14 Minuten die Rote Karte gesehen und Gündogan zwei Tore erzielt hatte, war bei den beiden Spielern offenbar keine Spur. "Wir haben nach dem Spiel mit den Spielern gesprochen. Sie wissen auch, dass es ein Fehler war , daher hatten sie noch vor dem Spiel ihre Likes zurückgenommen und sich öffentlich erklärt. Beide haben sich auch nach dem Spiel den Medien gestellt. Sie haben uns versichert, dass sie kein politisches Statement abgeben wollten", sagte Bierhoff und betonte: "Wer Emre und Ilkay kennt, der weiß, dass ihnen diese Diskussionen sehr leidtun. Wir vertrauen ihren Erläuterungen, hier keine politische Intention verfolgt zu haben."

Der DFB-Direktor gab zudem einen Einblick in das Gespräch mit Gündogan und Can. Auf die Frage, was man den beiden Nationalspielern gesagt habe, entgegnete Bierhoff: "Das, was wir von all unseren Nationalspielern erwarten: Sie sind Vorbilder, tausende eifern ihnen nach und folgen ihnen auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie müssen sich der großen Verantwortung und der Wirkung bewusst sein, die jede ihrer Aussagen und Aktionen, vor allem auch in den sozialen Netzwerken, nach sich ziehen können."