Entwarnung bei Ilkay Gündogan: DFB-Star fällt nach Schulter-Verletzung nicht länger aus

Es waren sorgenvolle Bilder für die deutschen Fans: Beim Auftaktspiel von Manchester City in der Premier League auswärts bei den Tottenham Hotspur (0:1) musste sich Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Schlussphase behandeln lassen und verpasste die letzten Minuten . "Es war etwas mit seiner Schulter. Wir müssen sehen, was die Ärzte morgen sagen", sorgte sich Trainer Pep Guardiola nach dem Spiel. Doch am Montag gab es Entwarnung: Nach Informationen des SPORT BUZZER, des Sportportals des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), ergaben die Untersuchungen, dass Gündogans Schulterschmerzen keine Auswirkungen auf die nächsten Einsätze haben.

Für City steht am kommenden Samstag (16 Uhr, Sky) gegen Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke das zweite Saisonspiel an. Die "Sky Blues" um Gündogan wollen den Fehlstart gegen Tottenham dann korrigieren. In der Guardiola-Elf war der Deutsche in der vergangenen Spielzeit einer der größten Leistungsträger auf dem Weg zum souveränen Titelgewinn in der Liga und zum Final-Einzug in der Champions League. Mit 17 Treffern in 46 Pflichtspielen war der 30-Jährige sogar bester City-Torschütze. In dieser Saison dürfte seine Rolle nach der Verpflichtung von Jack Grealish wieder etwas defensiver werden.