Ilkay Gündogan erklärt: Warum ich mich impfen lassen habe – und was sich unter Hansi Flick verändert hat 

Nach bewegter Woche mit Corona-Schreck, Impf-Debatte und der Verabschiedung von Joachim Löw steht am Sonntag (18 Uhr/RTL) das letzte Länderspiel des Jahres an. Deutschland trifft in Eriwan auf Armenien. Mit dabei ist auch Ilkay Gündogan, der unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick zu den gesetzten Spielern gehört. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland spricht der Mittelfeld-Star von Manchester City unter anderem über seinen Impf-Status, seinen Fast-Rücktritt vom DFB und warum Flick das Potenzial hat, ähnliche Reize in ihm auslösen wie Klub-Trainer Pep Guardiola-.

SPORTBUZZER: Herr Gündogan, sind Sie geimpft? Ilkay Gündogan (31): Ich habe mich mit unserem Vereinsarzt und auch den DFB-Ärzten ausgetauscht, mir Meinungen eingeholt und mich danach relativ schnell zur Impfung entschieden.

Sie waren mit Corona infiziert, hatten einen schweren Verlauf und haben danach davor gewarnt, dies zu unterschätzen. Haben Sie Verständnis für jemanden wie Joshua Kimmich, der ungeimpft ist? Was sagen Sie ihm? Ich gehe nicht aktiv auf jemanden zu. Ich erinnere mich aber, dass ich mich nach meiner Erkrankung mit einigen Mitspielern ausgetauscht und von meinen ganz persönlichen Erfahrungen berichtet habe. Ich bin ein sehr toleranter Mensch, respektiere andere Meinungen und will deshalb nicht urteilen. Mir persönlich aber war es wichtig, dass ich meine Familie nicht in irgendeiner Form in Gefahr bringen könnte. Ich glaube, dass auch der Zeitpunkt kommen wird, an dem sich Jo impfen lassen wird. Das hat er ja ganz bewusst für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen.

Inwieweit ist das Ganze auch eine Debatte in der Mannschaft?

Natürlich ist es ein Thema, wie in der gesamten Gesellschaft. Erst recht, wenn es wie am Montag einen positiven Test im Umfeld gibt. Leider müssen wir derzeit weiter damit leben, dass es zu Infektionen kommen kann – ob jemand geimpft oder ungeimpft ist. Ich habe für mich das getan, wovon ich persönlich überzeugt bin. Aber jeder muss selbst in den Spiegel schauen und für sich beantworten, ob er alles dafür getan hat, sich und seine Liebsten bestmöglich zu schützen. Denn es gibt keine Impfpflicht, jeder hat die Wahl.

Gündogan lobt: Mit Hansi Flick ist noch mal richtig Schwung reingekommen

Wären Sie für eine 1-G-Regelung, also eine Impfpflicht unter Fußballern? (überlegt) Ich habe mir dazu noch keine abschließenden Gedanken gemacht. Fakt ist, dass es in der Gesellschaft noch immer jede Menge Menschen gibt, die nicht geimpft sind und auch das Recht dazu haben. Warum sollte man dies im Fußball anders handhaben? Fußballer sind Teil der Gesellschaft. Wir werden regelmäßig getestet wie kaum eine andere Bevölkerungsgruppe. Sollte sich die Lage aber dauerhaft nicht verbessern, müsste man vielleicht tatsächlich über weitere Maßnahmen nachdenken.

Deutschland hat sich als erste Nation für die WM qualifiziert, siegte 9:0 gegen Liechtenstein. Wo steht man ein Jahr vor dem Start? Wir sind auf einem guten Weg. Mit Hansi Flick ist noch mal richtig Schwung reingekommen. Wir haben sehr intensive Trainingseinheiten, eine hohe Qualität im Kader. Vor ein paar Tagen hat mir bei City ein Mitspieler zugeflüstert, dass er bei der WM mit uns rechnet. Das zeigt mir, dass man uns auf dem Zettel hat.

Manuel Neuer sagte kürzlich: "Wir wollen Weltmeister werden." Ist das für Sie realistisch? Die letzten beiden Turniere waren natürlich alles andere als erfolgreich, aber wir gehen in ein neues unter anderen Vorzeichen. Ich teile Manus Meinung, dass alles möglich ist. Wir müssen uns nicht verstecken, da wir richtig guten Fußball spielen und der Respekt vor uns wieder größer wird. Da müssen wir dranbleiben.

Ist dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit, den man jahrelang hatte, nicht dennoch verloren gegangen? Gefühlt gebe ich ihnen recht – aber das muss kein Nachteil sein. Respekt hin, Angst her, am Ende liegt es an uns. Die Leistungsdichte in der Spitze ist breiter geworden, es gibt nicht mehr diese ein, zwei Topfavoriten – das hat man auch bei den letzten Turnieren gesehen.

"Ich will fit bleiben, top vorbereitet sein. Dann werde ich ein gutes Turnier spielen"

Sie haben zwei Turniere verletzungsbedingt verpasst, 2018 und 2021 verliefen auch persönlich enttäuschend. Mein Anspruch war natürlich ein anderer. Aber das spielt keine Rolle mehr für die nächste WM. Ich will fit bleiben, top vorbereitet sein. Dann werde ich ein gutes Turnier spielen.

Sie haben nach der EM über Rücktritt nachgedacht. Waren die Enttäuschungen auch ein Grund, dass Sie so nicht abtreten wollten? Es gab einige Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Klar, die nächste WM steht schon fast vor der Tür, die will ich unbedingt mitnehmen. Und der Austausch mit dem Bundestrainer war richtig gut – wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das gemeinsam anpacken wollen.

Toni Kroos hat sich anders entschieden, war jahrelang ihr Partner. Was ändert sich für Sie durch seinen Abgang? Auf dem Platz habe ich zuletzt eine etwas andere, offensivere Rolle eingenommen, sodass sich unsere Aufgaben nicht mehr so überlappt haben. Außerhalb des Platzes ist mit Toni natürlich jemand weggefallen, der unglaublich viel Erfahrung hatte, zig Titel gewonnen hat, der eine starke Persönlichkeit ist. Dementsprechend muss nun auch ich als erfahrener Spieler vielleicht ein Stück mehr Verantwortung übernehmen, dessen bin ich mir bewusst.

Gündogan: Das macht die Arbeit mit Guardiola bei ManCity so besonders

Sie haben immer sehr viel Wert auf Trainer gelegt. Auch mit Joachim Löw waren Sie eng verbunden. Was versprechen Sie sich von Flick? Als Spieler hat man immer eine gewisse Erwartungshaltung an den Trainer, vor allem inhaltlich. Für mich ist entscheidend, was auf dem Platz passiert, was der Trainer für Ideen hat. Wenn du jeden Tag auf dem Rasen stehst, brauchst du immer Input, eine gewisse Freude, eine Identifikation mit der Arbeit, mit der Spielidee. Das beste Beispiel ist Pep Guardiola.

Erklären Sie es uns bitte. Ich wollte unbedingt unter ihm spielen und bin auch deshalb nach Manchester gewechselt. Mittlerweile bin ich im sechsten Jahr dort und habe nach wie vor das Gefühl, dass er Reize in mir auslöst, dass er eine unglaubliche Spannung und Motivation entfacht. Sodass ich nach wie vor in der Lage bin, meine Topleistung in so vielen Spielen abzurufen. Ich habe erkannt, dass ich dieses Gefühl brauche. Hansi Flick hat dieses Potenzial auch.