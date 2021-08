Gündogan trifft, Xhaka fliegt: Manchester City verschärft Arsenal-Krise mit Kantersieg

DFB-Profi Ilkay Gündogan wird mit viel Rückenwind bei der deutschen Nationalmannschaft aufschlagen. Am letzten Premier-League-Spieltag vor der Länderspielpause hatte der 30-Jährige mit einem Tor maßgeblichen Anteil am 5:0 (3:0)-Sieg des englischen Meisters Manchester City gegen den FC Arsenal. Während sich die Krise der bis dato weiterhin torlosen Gunners nach der dritten Niederlage im dritten Spiel der neuen Spielzeit verschärfte, verzeichneten die Citizens nach dem verpatzten Saisonstart den zweiten dreifachen Punktgewinn in Folge.

