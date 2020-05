Man-City-Star Ilkay Gündogan: Fokus auf die Bundesliga "vielleicht weltweit" - trotz Geisterspielen

Die Bundesliga wird bei ihrer Saison-Fortsetzung nach der Corona-Pause nach Ansicht des deutschen Nationalspielers Ilkay Gündogan unter besonderer Beobachtung stehen. „Trotz der scheinbar unattraktiven Geisterspiele wird der Fokus europa-, vielleicht sogar weltweit auf der Bundesliga liegen wie noch nie zuvor, da alle beliebten Sportarten derzeit (noch) ruhen“, schrieb der 29 Jahre alte Profi von Manchester City in einem Beitrag für den Kicker. Die Bundesliga soll am Wochenende nach neunwöchiger Untebrechung wegen der Coronavirus-Pandemie in den Spielbetrieb zurückkehren.

Gündogan: Engländer blicken "respektvoll" nach Deutschland

Auch die Engländer würden nun für wahrscheinlich mindestens einen halben Monat so sehr auf die Bundesliga schauen wie noch nie zuvor, glaubt Gündogan. Der Sender BT Sports habe „alleine für Samstag und Sonntag jeweils fünf Stunden Live-Berichterstattung angekündigt - ohne paralleles Konkurrenzprogramm anderer Fußballligen oder Sportarten“. In Deutschland dagegen ist die Rechtesituation zumindest in Bezug auf die von Eurosport an den kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN weiterverkauften Live-Spiele derzeit noch unklar, weil Zahlungen von Eurosport an die Deutsche Fußball Liga (DFL) ausstehen. Berichte, wonach Eurosport den Vertrag mit der DFL gekündigt habe, wurden auf SPORTBUZZER-Nachfrage nicht bestätigt.

