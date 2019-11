Rückkehr von Manchester City in die Bundesliga? DFB-Star Ilkay Gündogan "hatte wunderbare Zeit"

Die Bundesliga im Blick? Nationalspieler Ilkay Gündogan kann sich nach seiner Zeit bei Manchester City auch eine Rückkehr in das deutsche Fußball-Oberhaus vorstellen. „Ich verfolge die Bundesliga regelmäßig und mag sie wirklich sehr. Ich hatte hier eine wunderbare Zeit“ , sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler der Deutschen Presse-Agentur. Im Moment befasse er sich aber „überhaupt nicht“ mit den nächsten Schritten nach seinem Vertragsende in Manchester 2023 .

Gündogan bezeichnete es "als Privileg, in so einem Team zu spielen" . Dabei hatte es kurz danach ausgesehen, als könnte der Mittelfeld-Stratege seine Zelte in Manchester abbauen. Im März hatte er die Vertragsgespräche zunächst auf Eis gelegt . In dieser Zeit gab es bereits Gerüchte über eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund , die sich allerdings nicht erhärteten. Gündogan war vor drei Jahren vom BVB zu City gewechselt.

Gündogan: Man darf Bundesliga "nie abschreiben"

In der Premier League kommt es - wie in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr, Sky) - am Wochenende zum Gipfeltreffen. Die Citizens sind am Sonntag (17.30 Uhr, Sky) beim FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp zu Gast. Während das Team von Coach Pep Guardiola durchwachsen in die Saison gestartet ist und als Tabellenzweiter schon sechs Punkte Rückstand auf die Klopp-Truppe hat, stehen die Reds bei zehn Siegen und einem Remis noch ungeschlagen an der Spitze.