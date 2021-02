Ilkay Gündogan über seine Top-Form, unterschätzte Schlüsselspieler und die "beste Medizin" für das DFB-Team

Als Luka Modric 2018 Weltfußballer wurde, habe ich mich ja schon etwas gefreut. Denn Modric ist kein Spieler, der ständig Tore erzielt, auch in Sachen Vorlagen ist er selten bei den Allerbesten. Aber er war in den erfolgreichen Jahren bei Real Madrid trotzdem ein absoluter Schlüsselspieler mit überragenden Leistungen. Bis dorthin wurde er sicherlich sehr stark unterschätzt.

Auch Sie standen oft nicht im Fokus.

Ich selbst habe kein Problem damit, etwas unter dem Radar zu laufen. Aber noch ungerechter ist es im Grunde in der Abwehr. In Zusammenfassungen sieht man oft nur Abwehraktionen bei Gegentreffern. Spielst du zu null und gewinnst hoch, kommst du in einer Zusammenfassung vielleicht gar nicht vor, obwohl du sehr gut gespielt hast und keine Chance zugelassen hast. Gleichzeitig kommen Defensivreihen in der Bewertung oft sehr schlecht weg, obwohl sie vielleicht einfach nur von der Offensive in der Rückwärtsbewegung im Stich gelassen wurden.