ManCity-Star Ilkay Gündogan über seine Stärken, Schwächen und die "super Adresse" FC Barcelona

Anfang August wurde offiziell verkündet, dass Ilkay Gündogan seinen Vertrag bei Manchester City bis 2023 verlängert hat. Nachdem der ehemalige BVB -Spieler zuvor unter anderem mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war, entschied er sich letztlich für den Verbleib in der Premier League. Die Weichen für die Zukunft des Mannes, der am 24. Oktober seinen 29. Geburtstag feiern wird, sind also gestellt.

ManCity vs. Liverpool: Gündogan glaubt an Aufholjagd im Kampf um den Titel

"Vielleicht schieße ich zu wenig Tore"

Im Team von Pep Guardiola gehört Gündogan zu den wichtigsten Säulen, mit denen die Aufholjagd erfolgreich gestaltet werden soll. Der Ex-Bayern-Coach hatte den gebürtigen Gelsenkirchener unlängst als "einen der besten Transfers der Klubgeschichte" bezeichnet. Dieses Lob hat natürlich auch Gündogan selbst wohlwollend zur Kenntnis genommen - ohne dabei abzuheben: "Natürlich freut mich das und es ist schön, so etwas zu hören. Ich bin dennoch selbstbewusst genug, um zu sagen: Ich weiß selbst, was ich kann und was ich nicht kann."

Doch was macht Ilkay Gündogan eigentlich so stark und in welchen Bereichen kann er sich noch verbessern? Die Antwort darauf gibt der deutsche Nationalspieler, der am Sonntag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel im Liveticker sehen!) beim EM-Qualifikationsspiel in Estland in der Startelf stehen wird, gleich selbst: "Vielleicht schieße ich zu wenig Tore. Ich bin nicht unbedingt so der Vollstrecker, sondern eher der Spieler, der die Tore und Chancen kreiert und den finalen Pass spielt."