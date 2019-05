Medien: Ilkay Gündogan muss bei Manchester City bleiben - Transfer frühestens 2020

Machtwort von Manchester City im Vertrags-Poker mit Ilkay Gündogan. Wie Goal und Spox sowie die englische Daily Mail berichten, muss der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler beim Team von Trainer Pep Guardiola bleiben - und wird im Sommer nicht verkauft. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über die Zukunft des deutschen Nationalspielers bei ManCity. So hatte Coach Guardiola, mit dem er in dieser Saison als Stammspieler das nationale Triple, bestehend aus Meisterschaft, FA Cup und Liga-Pokal gewann, in der abgelaufenen Saison sogar öffentlich davon gesprochen, dass [Gündogan seinen Vertrag nicht verlängern wolle](Der historische Gewinn des nationalen Triples, bestehend aus Meisterschaft, FA Cup und Liga-Pokal, haben).