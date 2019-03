Abschied von Manchester City? Ilkay Gündogan stoppt offenbar Vertragsgespräche

Doch warum hat Gündogan die Gespräche gestoppt? Der Spieler selbst soll nicht davon überzeugt sein, auch in der nächsten Saison einen Stammplatz bei ManCity sicher zu haben. Doch der Klub will unbedingt mit dem technisch versierten Mittelfeldspieler verlängern. Sollte es jedoch tatsächlich nicht zu einer Übereinkunft zwischen Spieler und Verein kommen, so bliebe ManCity nur noch der kommende Sommer um eine hohe Ablössumme für den deutschen Nationalspieler einzustreichen. In der laufenden Saison kommt Gündogan auf 24 Einsätze, in denen er fünf Tore erzielen konnte.