Ein Deutscher bleibt sicher bei ManCity: Ilkay Gündogan unterschreibt neuen Vertrag

Ein deutscher Nationalspieler fällt bei Manchester City lange aus, ein anderer verlängert: Nachdem sich Leroy Sané im Community Shield gegen Liverpool einen Kreuzbandanriss zuzog und damit wohl nicht zum FC Bayern München wechseln wird, hat mit Ilkay Gündogan der zweite Deutsche in Diensten des englischen Meisters einen langfristigen neuen Vertrag unterschrieben. Der Ex-BVB-Profi bezeichnete es "als Privileg, in so einem Team zu spielen".