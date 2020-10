ManCity-Profi Ilkay Gündogan kann sich Bundesliga-Rückkehr vorstellen: "Einfach meine Heimat"

Über vier Jahre ist es her, dass Ilkay Gündogan der Bundesliga den Rücken gekehrt hat. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City im Sommer 2016 ist der heute 29-Jährige in England zu einem Weltklasse-Mittelfeldspieler gereift. Und bei aller Zufriedenheit in Manchester hat der Nationalspieler nun verraten, dass er sich eine Rückkehr nach Deutschland vor seinem Karriereende durchaus vorstellen kann: "Es ist jetzt nicht zu hundert Prozent fest eingeplant, aber auch auf keinen Fall ausgeschlossen: Tolle Stadien, professionelle Umfelder und eben einfach meine Heimat!", erklärte Gündogan in einer Fragerunde bei Twitter.