Entscheidung über Zukunft von Ilkay Gündogan in der Nationalmannschaft naht

Am Dienstag hatte Hansi Flick seinen ersten Auftritt als neuer Bundestrainer . Er sprach über Thomas Müller und Mats Hummels, über Mario Götze und Marco Reus – doch ein Name fiel nicht, der von Ilkay Gündogan. Vielleicht auch deshalb, weil die DFB-Zukunft des Mittelfeldspielers weiterhin offen ist. Nach Informationen des SPORT BUZZERS, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), führten Flick und Gündogan schon vor Wochen ein ausführliches Telefonat und vereinbarten eine Entscheidung nach dem Saisonstart der Premier League .

Dort trifft Gündogan am Sonntag mit Manchester City auf Tottenham Hotspur. Im Supercup hatte das Team von Pep Guardiola den ersten Titel bereits verpasst (0:1 gegen Leicester City). Am 26. August wird Flick sein erstes Aufgebot bekanntgeben. Sollte Gündogan weitermachen, wird der 30-Jährige natürlich dazugehören. Nach dem Rücktritt von Toni Kroos und einigen Verletzungen macht er sich aber auch Gedanken über die Fortsetzung seiner Nationalmannschaftskarriere.

Sein erstes von inzwischen insgesamt 49 Länderspielen (11 Tore) bestritt Gündogan am 11. Oktober 2011. Beim 3:1 gegen Belgien in der EM-Qualifikation kam er kurz vor dem Ende für Philipp Lahm in die Partie.