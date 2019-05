Ilkay Gündogan setzt Gespräche mit Manchester City offenbar fort

Gündogan zu Verhandlungen: "Setze mir keine Deadline"

Die Erfolge haben Gündogan offenbar umgestimmt - dennoch gibt es einen Titel, der ihm in seiner Sammlung noch fehlt. "Mit der Champions League wäre es eine 1 mit fünf Sternen dran geworden. Wir haben in England alle Titel abgeräumt, die möglich waren, darunter den Titel in der besten Liga der Welt." Das Ausscheiden gegen den Liga-Konkurrenten Tottenham Hotspur sei "extrem bitter" gewesen. "Aber so ist Fußball. Es wäre aber falsch, wenn wir nach diesen großartigen nationalen Erfolgen noch der Champions League hinterhertrauern." Nichtsdestotrotz zähle der Gewinn der Königsklasse nach wie vor zu seinen großen Zielen.