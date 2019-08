Bericht: Ilkay Gündogan verlängert Vertrag bei Manchester City

Während Leroy Sané den englischen Meister Manchester City durch den seit Wochen andauernden Transfer-Poker mit dem FC Bayern und seine nun erlittene Verletzung auf Trab hält, kann der Premier-League-Klub in der Personalie eines anderen deutschen Nationalspielers wohl bald Nägel mit Köpfen vermelden. Wie die Daily Mail und er Mirror berichten, wird Ilkay Gündogan seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den "Citizens" verlängern. Die Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit waren bereits im vergangenen Jahr begonnen worden. Trotz der lange ausgebliebenen Einigung hatte ManCity einen Verkauf des Mittelfeldspielers in diesem Sommer abgelehnt.