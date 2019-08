Ilkay Gündogan von Manchester City rechnet mit Videobeweis ab und fordert Regeländerung

Der eingewechselte Gabriel Jesus hatte in der Nachspielzeit für die überlegenen Gastgeber getroffen. Weil Aymeric Laporte den Ball allerdings vorher mit der Hand berührt haben soll, wurde der Treffer nach Sichtung des Videobeweises nicht gegeben. „Jeder Angreifer, der den Ball mit der Hand spielt, egal ob absichtlich oder nicht, wird mit einem Freistoß bestraft? Und als Verteidiger ist es in Ordnung?“ , schimpfte Gündogan. „Das benachteiligt nur die angreifende Mannschaft.“

Seit dieser Saison gelten auch in der Premier League neue Regeln, wonach Handspiele vor einem Tor in jedem Fall abgepfiffen werden. Der Eingriff des Videoschiedsrichters war also bei aller Aufregung der City-Akteure korrekt.