DFB-Routinier Ilkay Gündogan: Nationalmannschaft ist manchmal "noch etwas grün hinter den Ohren"

Er spielt bei einem der größten Klubs der Welt und ist mit seinen 31 Jahren einer der erfahrensten Fußballer in Reihen der deutschen Nationalmannschaft: Ilkay Gündogan von Manchester City könnte bei der Winter-Weltmeisterschaft in Katar für Bundestrainer Hansi Flick ein entscheidender Faktor werden - auch weil er junge, hungrige Spieler an die Hand nehmen kann. Aktuell weilt er im Kreise der Nationalelf, für die am Samstag mit dem Testspiel gegen Israel (20.45 Uhr, ZDF) der WM-Countdown eingeläutet wird. Im Kicker-Interview hat Gündogan nun einen Ausblick auf das Turnier und die entscheidende Vorbereitungsphase gegeben, in der "wir die richtige Balance finden müssen". Anzeige

Der Premier-League-Star hat keinen Zweifel daran, dass Deutschland bei der WM als Mitfavorit an den Start gehen wird - auch im Vergleich mit anderen Top-Teams. "Ich traue uns sehr viel zu und sehe keine Nation, die uns weit überlegen ist", erklärte Gündogan. Anders als Bayern-Torwart und DFB-Teamkollege Manuel Neuer, der jüngst den Weltmeister-Titel als Ziel ausgegeben hatte, formulierte der Ex-BVB-Profi seine Ansprüche etwas zurückhaltender. "Ich messe Erfolg nicht so sehr an Titeln, sondern an der Art, wie wir Fußball spielen", so Gündogan.

Allerdings wisse der Routinier ganz genau, dass in der heutigen Zeit vor allem Ergebnisse zählen. Ergo: "Manu hat also recht, wenn er dieses Ziel vorgibt." Zunächst geht es Gündogan jedoch darum, die Zeit bis zum WM-Start im November zu nutzen und die Grundsteine für die von der Öffentlichkeit erwarteten Resultate zu legen. Nach der WM-Enttäuschung 2018 (Aus in der Gruppenphase) und der Niederlage im EM-Achtelfinale gegen England im Vorjahr würde ein frühes Aus in Katar die Aufbruchstimmung unter Flick schnell wieder trüben.

Gündogan: "Gegner auch mal für ein paar Minuten dominieren"

Grundsätzlich ist Gündogan von dem "starken Team" und dem "guten Konzept" der deutschen Auswahl überzeugt. Doch manchmal sei die Mannschaft "noch etwas grün hinter den Ohren", wie es der ManCity-Star ausdrückte. Laut des ManCity-Stars wäre der nächste Schritt, in gewissen Momenten zu erkennen, "wann wir eine Pause einlegen und den Ball kontrollieren müssen, statt ständig zu attackieren".