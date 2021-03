Ilkay Gündogan über das Spanien-Debakel, das CL-Duell mit dem BVB und die Corona-Isolation

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Mittwoch (20.45 Uhr, RTL) beim dritten WM-Qualifikationsspiel auf Nordmazedonien. Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan war an den Siegen gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) beteiligt, stand jeweils über die volle Distanz auf dem Platz. Beim letzten Spiel des März-Dreierpacks könnte der 30-Jährige sogar die Kapitänsbinde tragen, wie Bundestrainer Joachim Löw auf der Pressekonferenz am Dienstag verriet. Auch Gündogan stellte sich vor der Partie gegen Nordmazedonien den Fragen der Journalisten. Der SPORTBUZZER liefert die wichtigsten Aussagen im Überblick. Anzeige

Gündogan sprach auf der Pressekonferenz über... …die Ausgangslage in der WM-Quali: "Bin so zufrieden, wie man es gerade sein kann. Die Gesamtsituation ist nicht leicht, dafür haben wir zwei Siege errungen, relativ souverän. Und wir wollen am Mittwoch natürlich den dritten nachlegen, dann war der Start perfekt." … zu seiner Position: "Ich denke, dass ich beim DFB etwas mehr Freiheiten habe, etwas mehr in den Spielaufbau involviert werde, während ich beim Klub etwas weiter vorne spiele, öfter im Strafraum auftauche und dadurch zuletzt etwas torgefährlicher war. Wichtig ist, dass wir flexibel sind und den Ball schnell laufen lassen, um das Spiel nach vorne anzukurbeln." … den Konkurrenzkampf im Mittelfeld: "Wir haben eine tolle Qualität in der Zentrale, alles Stammspieler bei Topklubs - das kann uns als Mannschaft nur guttun. Jetzt gilt es am Bundestrainer die richtigen Aufgaben an die Topspieler zu stellen."

… den Blick auf die EM: "Ich will spielen und ich sehe mich in der Lage zu spielen. Bin selbstbewusst genug, um auch zu sagen, dass ich spielen sollte. Ich versuche weiterhin mein Ding zu machen." … das Spanien-Debakel: "Das Spiel war katastrophal, das Ergebnis war katastrophal. Danach hatten wir vier Monate Pause, da hatte man keine Wahl außer sich auf den Verein zu konzentrieren. In dem Moment, wo wir wieder zusammengekommen sind, hatte ich nicht mehr das Gefühl, das jeder an dieses Spiel gedacht hat. Haben jetzt neue Aufgaben und wollen diese angehen. Wir sollten ein Standard an uns haben, den ich auch habe – und da anknüpfen." …. Pep Guardiola als möglichen Bundestrainer: "Ich persönlich würde ihn gleich nehmen, aber kann mir nur schwer vorstellen, dass er verfügbar wäre. Ich bin Jogi sehr dankbar für alles, was er getan hat. Mein Bedürfnis ist es, Jogi den Abschied zu schenken, den er verdient. Ich hoffe, dass wir ihm einen besonderen Abschied geben können. Dann werden wir sehen wer im Sommer kommt."