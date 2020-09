Ilkay Gündogan wirft beim DFB-Team die Qualitätsfrage auf: "Das geht mir auf den Sack"

Aufgebracht und mit dickem Hals wetterte Ilkay Gündogan über den zweiten vergebenen Sieg innerhalb von vier Tagen. "Das hat komplett an uns selbst gelegen. Ich bin ein bisschen angepisst", setzte der Mittelfeldstar von Manchester City nach dem 1:1 der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz zu seinen Ausführungen an, um am ZDF-Mikrofon auch danach nicht weniger deutlich zu werden: "Wir haben die Bälle vorne leicht verloren und nicht festgemacht. So etwas darf auf diesem Niveau nicht passieren. Wenn man den Ball hat, muss man ihn behaupten." Tatsächlich wäre wie schon beim Last-Minute-Remis am Donnerstag gegen Spanien (1:1) auch am Sonntag mehr drin gewesen - doch ein Konter-Tor von Silvan Widmer kostete den DFB-Sieg.