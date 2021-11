"Von illegalen Drohungen nicht einschüchtern lassen": Real-Boss Perez bekräftigt Super-League-Pläne

Klub-Präsident Florentino Pérez von Real Madrid hat seine umstrittenen Pläne zur Gründung einer europäischen Super League bekräftigt - und die UEFA und deren Widerstand gegen das Vorhaben scharf attackiert. "Das Monopol der UEFA ist mit dem Recht der Europäischen Union unvereinbar", sagte Pérez am Samstag auf der Jahresversammlung der stimmberechtigten Mitglieder des spanischen Rekordmeisters in Madrid. Vor mehr als 1600 jubelnden Mitgliedern rief der einflussreiche Baumagnat: "Wir werden uns von illegalen Drohungen nicht einschüchtern lassen. Wir haben volles Vertrauen in die europäische Justiz. Wir werden nicht nachgeben."