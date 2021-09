Illegaler Zaun, kein Schlüssel: SV Wacker Leipzig erhebt Vorwürfe gegen Stadt

Leipzig. Der Streit um den Sportplatz im Mariannenpark kulminierte jüngst in der Kündigung des Pachtvertrages seitens der Stadt Leipzig an den Verein SV Wacker. Dessen Vereinschef Holger Drendel widerspricht den im Zusammenhang damit erhobenen Vorwürfen vehement. So sieht man im Sportamt einen Aufwand im mittleren sechsstelligen Eurobereich, um das Gelände wieder in einen nutzbaren Zustand zu versetzen. „Das ist weit übertrieben, jeder der Plätze wäre für etwa 25.000 Euro so herzustellen, dass er wieder bespielbar ist. Man bräuchte also keine 100.000 Euro“, sagt Drendel. „Das ist übrigens ziemlich genau der Betrag, den uns das Sportamt seit 2016 als Pflegezuschuss unter fadenscheinigen Gründen vorenthält.“ Anzeige

Wer hat welche Schlüssel?

Die Kommune, die die finanzielle Zuwendung laut des Kündigungsschreibens wegen fehlerhafter Abrechnungen zurückhält, erklärte gegenüber dem SPORTBUZZER zur Höhe der erwarteten Kosten, es gehe bei weitem nicht nur um die Rasenflächen. Laut Sportamtsleiterin Katja Büchel bedürfen auch ein Hartplatz, verschiedene Schulsportanlagen, der Zaun rund um die Anlage sowie das Sozialgebäude der dringenden Sanierung. „Diesbezüglich wissen wir aktuell nur von einer defekten Heizung, Graffiti und sichtbaren Schäden an Dach, Türen und Fassade.“

Der Leipziger Mariannenpark hat schon bessere Zeiten erlebt. Im September 2021 sieht man dem Gelände deutlich an, dass hier schon längere Zeit niemand mehr Hand angelegt hat.

Drendel glaubt, dass die Stadt den Pachtvertrag gekündigt hat, weil der SV Wacker sein vor Gericht erstrittenes Recht einfordert, „nämlich den Rückbau des illegal gebauten Zaunes auf dem Wacker-Gelände“. Zuvor habe ein Mitarbeiter der Stadt Leipzig dafür gesorgt, dass der FC Inter den Zaun falsch gebaut habe. Der Oberligist hat seit einigen Jahren den vierten Platz im Mariannenpark gepachtet. Die Stadt widerspricht den Vorwürfen. „Der errichtete Zaun befindet sich entlang der vereinbarten Linie“, so Büchel.

Drendel moniert ferner, sein Verein komme wegen des fehlenden Schlüssels nicht an den Brunnen, könne deshalb die drei gepachteten Plätze nicht wässern. „In so einem Fall ist es besser, das Gras wachsen zu lassen, weil dann das Wurzelwerk erhalten bleibt, wie uns ein Rasengutachter bestätigt hat“, begründet er die Verfahrensweise. Gegenüber dem SPORTBUZZER erklärte das Amt allerdings, der Schlüssel zum Elektroschaltschrank sei Drendel am 25. Juni 2020 nachweislich übergeben worden. „Dieser ist zur Bedienung der Pumpe erforderlich. Herr Drendel kann damit am Schaltschrank die Pumpe ein- und ausschalten und das Flutlicht bedienen.“

Wozu drei Plätze?

Bei der Kommune verblieben ist der Schlüssel zum Pumpenschacht weil „für den Brunnen eine öffentlich-rechtliche Widmung als Notwasserbrunnen“, so die Amtsleiterin. Für Holger Drendel ist das ein Problem. Das Ablesen der Wasseruhr ist so nicht möglich, weshalb er von der Wasserbehörde eine Strafe von 140 Euro auferlegt bekam. Die schätze den Stand wenn er nicht nachgewiesen werden kann, so der Wacker-Chef.

Den vierten Platz im Mariannenpark (in der Luftaufnahme unten rechts) hat seit einigen Jahren Oberligist FC Inter in Pacht, bringt den Umbau zum Kunstrasen aber seit anderthalb Jahren nicht zu Ende. Die derzeitige Investruine entstand laut Angaben des FCI durch fehlende Sponsorengelder. Einige Beobachter des seit langem schwelenden Konflikts mutmaßen, dass durch die Bauverzögerung an dieser Stelle der Zwist zwischen Stadt und Wacker so verschärft werden soll, um eventuell das gesamte Gelände übernehmen zu können. Beweisen lässt sich das freilich nicht. © André Kempner

Momentan hat der Verein nur noch 25 Mitglieder, im Spielbetrieb hat er ein Alt-Herren-Team der Ü40, und das auch nur in Spielgemeinschaft mit Sternburg Lützschena und dem SV Victoria, auf dessen Platz an der Wettinbrücke gespielt wird. Mancher fragt sich also, wozu Wacker drei Plätze braucht.