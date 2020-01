Ilsanker darf RB Leipzig im Winter nicht verlassen

Leipzig (dpa) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Stefan Ilsanker hat laut „Bild“-Zeitung ein Wechselverbot von RB Leipzig bekommen. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga will den 30 Jahre alten Defensiv-Allrounder in diesem Winter nicht ziehen lassen. Grund dafür sind unter anderem die Verletzungen von Kapitän Willi Orban und Ibrahima Konaté, die Trainer Julian Nagelsmann in der Abwehr weiterhin nicht zur Verfügung stehen.