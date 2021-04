"Im Alter immer besser": Willi Orban will mit RB Leipzig Geschichte schreiben

„Wollen etwas Historisches schaffen“

„Die vergangenen sechs Jahre waren sehr bewegend, wir haben viel erreicht. Aber die Motivation ist bei mir immer noch riesig. Deshalb glaube und hoffe ich, dass die nächsten vier genauso aufregend werden. Wir haben noch viel vor und aus meiner Sicht ist meine Mission hier noch nicht beendet“, so Orban in einem Pressegespräch am Dienstag. Die Mission ist dabei klar: etwas gewinnen. „Das ist das Ziel, wofür man täglich trainiert und worauf man hinarbeitet.“ Auf dem Weg dahin seien die Roten Bullen. „Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir Schritte machen und uns schnell entwickeln.“ Schließlich standen sie bereits im Finale des DFB-Pokals und auch im Champions-League-Halbfinale. Ihre Reise endete zwar an beiden Stationen, der Hunger auf einen Titel aber blieb. „Wir wollen etwas Historisches hier in Leipzig schaffen.“

Fotogalerie: Willi Orban bei RB Leipzig 2015 Juli: Orban spielt für RB (@GEPA Pictures) ©

Dass er hier die besten Möglichkeiten bekommen habe, sei in den vergangenen Jahren deutlich geworden und ein Argument für seine vorzeitige Vertragsverlängerung gewesen. „Ich habe noch Perspektive und Potential und hier kann ich das auch machen. Es war die beste Entscheidung.“ Vor allem in der vergangenen Saison hat der gebürtige Lauterer einen außergewöhnlichen Sprung gemacht. „Gerade auf dieser Position wirst du im Alter immer besser“, so der Abwehrspieler. Aber bleibt denn bei der Verpflichtung neuer Talente in der Verteidigung überhaupt noch Platz für ihn? Für die kommende Saison holte RB in der Defensive Josko Gvardiol und Mohamed Simakan. „Ich will für sie ein bisschen der Leitwolf sein, sie führen und an die dreifache Belastung heranbringen, die für viele Neuland sein wird“, so der erfahrene Rote Bulle. „Ich kann ein Stabilitätsfaktor sein, wie ich es auch in den vergangenen Jahren war.“

Keine konkreten Pläne für das Danach

Auch seinen neuen Teamkollegen und Landsmann Dominik Szoboszlai nimmt er ab und zu an die Hand: „Ich spreche momentan sehr viel mit ihm. Er ist immer frühzeitig im Trainingszentrum und dann treffen wir uns. Ich trete ihm auch ein bisschen in den Hintern, weil er nicht immer die größte Motivation für das tägliche Reha-Training hat.“ Mit dem Winterneuzugang gehe es aber mittlerweile bergauf und er selbst sehe auch schon das Licht am Ende des Tunnels. „Er ist auch für die ungarische Nationalmannschaft sehr wichtig und es wäre gut, wenn er zur Europameisterschaft wieder fit ist. Aber er bekommt alle Zeit der Welt, ist hier in guten Händen, und so wie ich das beurteilen kann, macht er gute Schritte."