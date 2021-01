Im Alter von 32 Jahren: Weltmeister Kevin Großkreutz beendet Profi-Karriere

Der nächste Weltmeister hört auf: Kevin Großkreutz hat via Instagram-Video sein sofortiges Karriere-Ende als Fußball-Profi verkündet. "Mir war klar, dass irgendwann der Tag kommt. Und heute ist es soweit: Nach 15 Jahren ist es für mich an der Zeit, dem Profi-Fußball tschüss zu sagen", sagte der ehemalige BVB-Profi zu Beginn des knapp dreiminütigen Videos. Zuletzt spielte Großkreutz in der dritten Liga für den KFC Uerdingen. Anzeige

Großkreutz kündigte gleichzeitig einen Wechsel in den Amateurfußball an, wo er "die nächste Geschichte schreiben" wolle. Vor wenigen Tagen berichtete Reviersport, dass der Weltmeister vor einem Wechsel zum Sechstligisten TuS Bövinghausen aus der Westfalenliga stehe. "Jetzt möchte ich dorthin zurückkehren, wo ich herkomme. In den Amateursport mit Freunden."

Großkreutz ist nach Roman Weidenfeller, Benedikt Höwedes, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger, André Schürrle und Miroslav Klose der achte Weltmeister von 2014, der seine Karriere beendet. Der sechsmalige Nationalspieler hatte war 2009 von RW Ahlen zu Borussia Dortmund gekommen und erlebte unter Trainer Jürgen Klopp seine erfolgreichste Zeit mit zwei deutschen Meistertiteln und einem Triumph um DFB-Pokal. 2015 wechselte er zu Galatasaray Istanbul, war wegen eines Formfehlers in den Transferunterlagen zunächst aber nicht spielberechtigt und kam am Ende zu keinem Einsatz für den türkischen Traditionsklub.