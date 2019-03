Im Alter von nur 23 Jahren: Dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Kelly Catlin gestorben

Nachdem im vergangenen Jahr die wohl weltbeste Bahnrad-Sportlerin Kristina Vogel bei einem Trainingsunfall verunglückte und seitdem querschnittsgelähmt ist, trifft nun der nächste schwere Schock den Radsport: In den USA ist die dreifache Bahnrad-Weltmeisterin Kelly Catlin ist im Alter von nur 23 Jahren verstorben. Am Sonntag drückte der US-Verband sein tiefstes Mitgefühl aus: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Catlin-Familie. Dies ist eine unglaublich schwierige Zeit und wir möchten deren Privatsphäre respektieren."

Nach Informationen der Daily Mail wurde die junge Ausnahme-Athletin von einer Mitbewohnerin in ihrem Zimmer auf dem Campus der Elite-Universität Stanford in Kalifornien gefunden. Catlin habe sich selbst das Leben genommen, das vermeldete ihr Bruder Colin via Facebook. "Meine Schwester Kelly hat letzte Nacht Selbstmord begangen", schrieb er auf seinem Account. "Sie ist die einzige Person, mit der ich fast mein ganzes Leben geteilt hatte, und ich werde sie schrecklich vermissen."