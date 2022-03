"Im Auffress-Modus": Bayern-Star Kimmich schwärmt von Upamecano und Tor-Debütant Nianzou

Viel wurde im Vorfeld der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin über die Defensive des FC Bayern spekuliert. Wer ersetzt den verletzten Niklas Süle? Wer rückt für den coronabedingt fehlenden Benjamin Pavard in die Abwehrreihe? Trainer Julian Nagelsmann entschied sich für den zuletzt nicht unumstrittenen Dayot Upamecano und den jungen Tanguy Nianzou, der erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf stand, in der Innenverteidigung – mit Erfolg. Die Münchener blieben zum dritten Mal seit dem Jahreswechsel ohne Gegentor. "Ich fand es gut von den beiden", bilanzierte Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich im Nachgang gegenüber Sky. "Es hat sich relativ sicher angefühlt, die beiden hinter sich zu haben. Sie waren im Auffress-Modus." Anzeige

Besonders der Auftritt des 19 Jahre alten Nianzou, der obendrein noch sein Tor-Debüt im Trikot des FC Bayern gab (25.), beeindruckte den Leader der Münchener. Kimmich schwärmte auch mit Blick auf dessen letzten Startelfeinsatz in der Champions League gegen Benfica Lissabon im November (4:0): "Er hat leider noch nicht so viele Spiele gemacht. Schon gegen Benfica hat er ein Top-Spiel gemacht." Ebenso attestierte Trainer Julian Nagelsmann seinem unverhofft zusammengestellten Duo in der Abwehrzentrale eine ordentliche Leistung. Beide hätten es gegen die Berliner "sehr gut gemacht". Dennoch habe man im ersten Durchgang auch "zwei Großchancen zugelassen", bei denen Keeper Manuel Neuer eingreifen musste. Der Schlussmann stellte mit seinem 311. Bundesliga-Sieg einen neuen Rekord auf und überflügelte den heutigen FCB-Boss Oliver Kahn (310).