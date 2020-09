DFB-Pokal gegen Mainz 05: Spiel des Jahres für den TSV Havelse

Es ist das Highlight im Jahr 2020 für den TSV – für die Mannschaft aber die einfachste Partie der Saison: „Ich muss keinen motivieren, sondern eher bremsen“, sagt Havelse-Trainer Jan Zimmermann. Mit dem TSV muss er heute im DFB-Pokal bei Mainz 05 ran. Freitagabend (20.45 Uhr), Flutlicht, Liveübertragung im Fernsehen (bei Sky), als Regionalliga-Underdog beim Bundesliga-Favoriten. Viel mehr geht nicht für den TSV. „Die Jungs wirken sehr selbstbewusst, trauen sich was zu“, sagt Zimmermann.

Gestern Nachmittag absolvierte der 40-Jährige die letzte Einheit mit seinem Team vor dem Pokalknaller, nach einem gemeinsamen Essen ging es mit zwei Bussen nach Mainz. Havelse hatte das Heimrecht mit den Mainzern getauscht. Aufgrund der Auflagen und Re­geln wegen der Corona-Pandemie und der Kurzfristigkeit der Umsetzung nach der Qualifikation für die erste Pokalrunde war ein Spiel im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion unmöglich. „Wir haben uns schweren Herzens so entschieden“, sagt Zimmermann.

Geldregen für Havelser

Finanziell ist die erste Pokalrunde dennoch ein Gewinn für den Viertligisten: Mehr als 130 000 Euro nimmt der Klub ein – und trotz Corona dürfen in Mainz ein paar Fans dabei sein. Das Spiel wird vor 1000 Zuschauern ausgetragen. „Wir haben ein paar Tickets bekommen, sodass Familien und enge Freunde dabei sein dürfen“, sagt der Trainer. Und: Mit den Mainzern hat der TSV ein Freundschaftsspiel in Havelse vereinbart. „Damit unsere Fans den Bundesliga-Verein auch noch mal sehen können. Mainz hat uns bei allem sehr gut unterstützt“, sagt Zimmermann.

Engelking wird „brutal fehlen“

Der TSV muss leider auf Torben Engelking verzichten. Der Offensivspieler wurde im ersten Ligaspiel beim FC Oberneuland (2:0) vergangenes Wochenende nach einer halben Stunde mit Knieproblemen ausgewechselt. Das Ergebnis der MRT-Untersuchung: Kreuzbandriss, die Saison ist für Engelking gelaufen. „Das ist ganz tragisch für den Jungen. Er wird uns nicht nur am Freitag brutal fehlen“, so Zimmermann.

Trotz des Ausfalls fühlt sich der Trainer mit seiner Truppe gewappnet für das Spiel des Jahres. „Wir haben einen Plan mit der Mannschaft erarbeitet, wollen unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, auf den Rasen bekommen. Klappt das nicht, haben wir aber auch einen Plan B“, sagt Zimmermann lachend.

Mainz scheiterte letztes Jahr bereits in der ersten Runde – schwierige Vorbereitungsphase

Unter Druck steht der Bundesligist, der schon im vergangenen Jahr in der ersten Runde an Drittligist Kaiserslautern scheiterte. So ein Fiasko darf nicht wieder passieren. „Wir sind der Bundesligist, wir wollen unsere Qualität durchsetzen, wir wollen uns möglichst viele Torchancen erarbeiten und als Sieger vom Platz gehen“, sagt Trainer Achim Beierlorzer. Allerdings lief die Vorbereitung bei den Mainzern nicht rund: Zwei geplante Testspiele mussten wegen Corona-Fällen abgesagt werden. Live beobachten konnte Zimmermann den Gegner deshalb nicht.

Freitagvormittag wird noch mal eine halbe Stunde angeschwitzt, gegen 19 Uhr geht es Richtung Stadion. „Für mich ist das Wichtigste, dass die Jungs selbstbewusst auftreten. Was dann dabei rauskommt, wird man sehen“, so Zimmermann.