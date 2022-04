Im Doppelpack: Mannes-Brüder gemeinsam in der Abwehr der Dresdner Eislöwen

Nicklas Mannes war im letzten Sommer von Bayreuth an die Elbe gewechselt und entwickelte sich zu einem der stabilsten Verteidiger, zog sich allerdings zum Jahreswechsel eine Schulterverletzung zu, musste operiert werden, konnte aber pünktlich zu den Playoffs ins Team zurückkehren. Der 20-jährige Lukas wurde im Nachwuchs der Düsseldorfer EG ausgebildet und wechselt von den Moskitos Essen aus der Oberliga nach Dresden. Auch er ist Abwehrspezialist und spielte kurzzeitig in der Saison 2020/21 mit seinem Bruder für einige Spiele in Bayreuth. Mit einer Größe von 1,92 m und 92 kg bringt er optimale Voraussetzungen für seinen Job mit.

Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos erklärt: „Nicklas hat sich nach seinem Wechsel aus Bayreuth bei uns nochmal weiterentwickelt und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Defensivabteilung geworden. Die Schulterverletzung hat ihn leider ausgebremst, weshalb er gut zwei Monate pausieren musste. Lukas wurde in Düsseldorf gut ausgebildet und hat in der abgelaufenen Saison viel Eiszeit in der Oberliga erhalten. Er wird den Konkurrenzkampf in unserer Verteidigung vergrößern und um seinen Platz im Lineup kämpfen. Die intensive Vorbereitungsphase wird zeigen, wo er sich einsortieren wird.“