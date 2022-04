Im Halbfinale gegen Favorit Zwickau: Chemie Leipzig "ohne Angst oder gar Panik"

„Verwundbar sind sie definitiv“

Vor allem aber heißt Chemie gegen Zwickau: Tradition. In unzähligen Duellen kämpften die in ihren Bezirken gegen die (von der DDR-Sportpolitik geförderten Fußballclubs) benachteiligten Betriebssportler gegeneinander. Meist brannte der Baum, wenn unnachgiebig gefochten wurde, oft ging es knapp zu. Vor allem aber obsiegte oft die Heimmannschaft. Ausnahmen wie das 3:0 der Chemiker 1979/80 oder das 1:0 der Zwickauer im letzten Pokal-Aufeinandertreffen 2021 vor leeren Rängen blieben selten. Gern erinnert man sich in Leutzsch an das 4:2 im Jahr 2016, als man den Grundstein für den Pokalsieg 2017 legte und die damals zwei Klassen höher spielenden Zwickauer förmlich abschoss.