Im Kalender von Judo-Ass Scoccimarro steht: "Ich werde Olympiasiegerin!"

Es reichte für Giovanna Scoccimarro aus Lessien, die bei VW in Hannover arbeitet, am Stützpunkt dort trainiert, aber seit Kindertagen und damit auch in Tokio für den MTV Vorsfelde startet. Am 28. Juli (fünf Uhr deutscher Zeit) hat sie ihren ersten olympischen Kampf. Über ihren Weg zu den Spielen, das Zittern, ihre kleinen Laster und ihre Glücksbringer und Ziele berichtet die sympathische Weltklasse-Judoka freimütig im großen Interview.

Mit vier schaute sie den älteren Brüdern zu, wie die Judo machten, mit sechs legte sie selbst los. Mit 16 war sie schon Spitzenklasse, eroberte die europäische Bühne erstmals mit dem U18-EM-Titel 2014. 2017 wurde sie Juniorinnen-Weltmeisterin und EM-Zweite bei den Erwachsenen, 2019 belegte sie Platz eins beim Grand Prix in Montreal, war für die Olympischen Spiele 2020 nominiert, wurde Anfang 2021 Dritte beim World Masters in Doha, dann begann für die 23-Jährige das Zittern, ob es für die erneute Olympia-Nominierung reicht.

Als die Nominierung für Tokio endlich perfekt war, haben Sie sich nach Kopenhagen abgesetzt. Gab es für den Ort einen Grund?

Nein, für den Ort nicht. Ich wollte einfach mal raus. Richtig Urlaub hatte ich wenig gehabt - Arbeit, Trainingslager, Training, Wettkämpfe, lange Pausen gab es nie. Nach der WM habe ich überlegt: ,Wo komme ich schnell mit Bahn oder Auto hin?‘ Dänemark passte. Mit der Bahn nach Kopenhagen, Kopf frei kriegen.

Auch, weil das Warten auf die Nominierung nervenzerrend war? Wie fühlten sich die letzten Tage vor der Nominierung am 15. Juni an?

Schlicht gesagt sch….. Aber am schlimmsten war die WM, der ganze Tag...

….Sie hatten im Achtelfinale überraschend gegen eine Außenseiterin verloren...

Mein Schicksal hatte ich aus der Hand gegeben, konnte nichts mehr tun. Wie beim Biathlon: der eine vorne und freut sich, da kommt der andere von hinten angeschossen, und überholt dich vor der Zielgeraden und du beißt dir in den Hintern, weil du nicht richtig aufgepasst hast. Miriam Butkereit, meine Konkurrentin im Kampf ums Ticket wiederum war stark. Natürlich habe ich sie angefeuert, aber innerlich war ich am Boden, dachte mir immer wieder: ,Was habe ich da in meinem Kampf getan? Wie konnte das passieren?‘

Olympia war schon vor Jahren ihr Ziel, aber eher Paris 2024. Wann wurde Ihnen klar, dass es Tokio werden könnte?

Als ich 2019 in Montreal den Grand Prix gewonnen hatte. Zwei Jahre vorher war es ja gut gelaufen, in dem Jahr nicht. Ich hatte Nierensteine gehabt, die Ausbildung musste ich im Frühjahr 2019 zu Ende bringen, musste mit Judo etwas zurückschrauben, dann kam Platz drei beim Grand Prix in Hohhot mit vielen Punkten, dann kam Montreal, ich kletterte in der Weltrangliste und ich dachte okay, vielleicht kann ich Tokio schaffen.

Mutig mit 21 und angesichts einiger Konkurrenz….

Ja, im Grunde waren wir da noch vier Aktive für die Gewichtsklasse. Laura Vargas-Koch, die 2016 eine Medaille gewonnen hatte, Miriam Butkereit und Szaundra Diedrich. Mir war schon klar, dass da einiges passieren müsste, um etwa an Laura vorbeizukommen, die Olympia-Dritte gewesen war. Eine Klasse-Athletin, super nett, beeindruckend, wie sie das gemacht hat. Plötzlich schaute ich Judo bei Olympia nicht mehr nur, weil ich Judo mag, sondern ich hatte sie auch mit vorbereitet, da schaut man schon ganz anders hin und freut sich mit. Das war ein tolles Feeling.

Vargas-Koch trat zurück, Sie haben es zu Olympia 2020/21 geschafft – aber ausgerechnet in Japan, im legendären Budokan wird es keine Zuschauer geben. Ein Vorteil im Lande der stärksten Judoka der Welt? Oder schade?

Ich finde es schade. Es ist immer noch besser so, als wenn die Spiele abgesagt worden wären. Aber das ist schon bitter. Mein Vater wäre gern angereist, das geht nicht. Aber: Die Halle wird nicht total leer sein, es werden Aktive da sein aus allen Ländern, um ihre Kämpferinnen und Kämpfer anzufeuern.

Anzeige

Ihr Vater wäre gerne gekommen, wer ist eigentlich Ihr größter Fan?

Familientechnisch gesehen – alle. Jeder zeigt es natürlich unterschiedlich. Die zwei älteren Brüder sagen zwar scherzhaft immer: ,Du musst erst mal gegen mich gewinnen‘, aber die freuen sich immer mit mir. Meine Mutter mag es herzlich, mit viel Knuddeln, mein Vater freut sich eher nach innen. Aber ich weiß, dass er stolz ist. Meine Oma mütterlicherseits freut sich riesig, auch, weil ihr Mann, also mein Opa, 1972 in München dabei war, im Kampfgericht beim Boxen. In Lessien habe ich das Gefühl, dass das ganze Dorf hinter mir steht.

Sind Sie in den letzten Wochen bekannter geworden?

Offensichtlich ja, in den letzten Wochen wurde ich öfter angesprochen, etwa auf dem Weg zum Briefkasten im Haus, in dem ich wohne.

Die Austragungshalle in Tokio ist Ihnen nicht unbekannt. Das wird Sie freuen. Sie mögen es gern, die Sportstätte, in der sie antreten, vorher erkunden zu können oder zu kennen?

Das stimmt. 2019 war dort die WM, ich weiß also grob, wo alles sein wird, da ich ja nicht am ersten Tag dran bin, wir aber den anderen zuschauen, weiß ich, wo alles sein wird. Denn es ist einfach Stress, wenn man nicht weiß, wo was ist. Es ist ein Unterschied, ob man eine Minute bis zur Toilette braucht oder zehn Minuten. Den Wettkampftag muss man sich genau durchtakten.

Wen sehen Sie vorn in ihrer Gewichtsklasse bis 70 Kilo, wenn es am 28. Juli auf die Matte geht?

Ich möchte mir keine Gedanken darüber machen, wer gut ist oder schlecht ist. Es ist besser in den Wettkampf hineinzugehen mit der Haltung: Jede, die es bis Tokio geschafft hat, ist gut, alle haben das Talent. Ich gehe mit dem nötigen Respekt rein und muss versuchen, Kampf um Kampf zu gewinnen. Aber klar ist: es muss perfekt laufen.

Sie haben ihr Mindset verändert – am Ende jeder Woche steht in Ihrem Taschenkalender: Ich werde Olympiasiegerin...

Natürlich ist das ein hohes Ziel. Ob das gelingt - wer weiß. Ich möchte mein Gehirn damit ein wenig überlisten, will einfach positiv denken. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht auch über Silber oder Bronze freuen würde. Es kommt, wie es kommt. Nur: Ich gebe mich nicht von vornherein damit zufrieden: ,Ich habe es zu den Olympischen Spielen geschafft, ja super.‘ Das wäre die falsche Einstellung, dazu war der Weg und der Kampf zu kräftezehrend, das alles mental zu fordernd. Deshalb möchte ich mein Ziel hochstecken. Auch wenn ich am Ende des Tages dann vielleicht nur Siebte werde, möchte ich das Gefühl haben, einen guten Wettkampf abzuliefern. Ich will nicht hingeflogen sein, einen schlechten Kampf machen und früh raus sein.

Egal wie es ausgeht, Tokio soll erst ein olympischer Anfang sein?

Ja, klar, ich will auf jeden Fall weiter Judo machen. Ich bin ja noch jung.

In ihrer Heimatgemeinde Lessien denkt man an ein Public Viewing an ihrem Kampftag, wie oft denken Sie an Lessien, wie oft sind Sie noch zu Besuch daheim?

Am letzten Wochenende vor dem Abflug habe ich es nicht mehr geschafft, aber ich versuche eigentlich, an jedem Wochenende mal hinzukommen.

Sie backen und kochen gern, haben Sie mal verraten. Was?

Beim Backen eher das einfache, schon deshalb weil ich es gerne perfekt habe. Allerdings: es sollte auch was Spezielles sein. Beim Kochen kann ich die kostenlose KptnCook-App empfehlen, die Gerichte sind in 30 bis 60 Minuten fertig zu bekommen, es gibt regelmäßig etwas Neues. Und es ist narrensicher. Ich bin sowieso der Meinung, kochen und backen kann jeder, wenn er die Rezepte richtig liest. Man muss sich nur dran wagen, mit der Zeit wird man immer besser.

In Japan gibt es eine andere Küche – wie finden Sie die?

Super.

Mögen Sie da alles?

Nicht ganz. Wasabi ist mir zu scharf, Ingwer mag ich gar nicht. Aber ich liebe den Fisch dort, das Sushi. Seit 2013 war ich jedes Jahr in Japan, außer 2020 leider. Ich habe alles durchprobiert, mir hat alles sehr gut geschmeckt. Die Suppen sind gut, im Zweifel geht Reis immer.

Aber so richtig gefuttert werden kann eigentlich erst nach dem letzten Wettkampf oder, sie müssen ja immer ein wenig Gewicht machen?

Stimmt, vor dem Wettkampf kann ich auch nicht viel Verschiedenes probieren, will ja nach dem Abnehmen keine Magenverstimmung riskieren. Aber Sushi muss sein, das ist zu lecker, mit dem in Deutschland gar nicht zu vergleichen.

Sprechen Sie japanisch?

Ein wenig, ich kann bis zehn zählen, die Begrüßung und Verabschiedung, bedanken.

Sie sind ein wenig abergläubisch, dazu stehen Sie. Was geht an Glücksbringern mit? Was ist aus der Glücksunterwäsche geworden, auf die Sie vor etlichen Jahren beschworen?

Ehrlich gesagt, ich habe immer noch welche. Aber es gibt eine neue. Letztes Jahr nach Düsseldorf zum Grand Slam hatte ich sie nicht eingepackt. Katastrophe. Aber zum Glück war ich früh angereist, die Eltern meines Freundes wohnen nur 20 Minuten entfernt, dann sind sie mit mir schnell in die Stadt gefahren. Neu ausgerüstet wurde ich Dritte. Von einer Freundin habe ich ein extra kleines Glücksschwein bekommen, damit es ins Gepäck passt, viele andere Freunde kennen meinen Hang zu Haribo, ein Kilo ist da wohl an Geschenken zusammengekommen.

Gibt es das Marzipan-Glücksschwein aus alten Zeiten auch noch?

Ja. Formlos. Genau wie ein uralter Traubenzucker. Sollte man beides nicht mehr auspacken. Aber das sind Dinge, die müssen mit, sind Teil meines Weges, genau wie ein kleiner Schlumpf, den mir meine Mama mal geschenkt hat, ein klitzekleines Glücksschwein und eine kleiner Tennisball. Eine Handvoll Dinge, das passt. Ein bisschen von den Süßigkeiten auch. Vor Ort werde ich wohl keine Gelegenheit haben, etwas zu bekommen.