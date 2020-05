Im Kreis Gifhorn: Die Sharing-Schiris kommen!

Hintergrund: Die Kreisschiedsrichter-Ausschüsse legen bestimmte Bedingungen fest, die jeder Kamerad zu erfüllen hat. „In unserem Kreis ist zum Beispiel die Mindestanzahl der Spielleitungen auf 18 Einsätze festgelegt“, sagt Gifhorns Schiri-Chef Dennis Laeseke. Er weiß: „Nicht alle Schiedsrichter schaffen es, dieses Soll zu erreichen und ihre Vereine erhalten deswegen teilweise einen Verwaltungsentscheid." Sprich: sie müssen blechen.

Von einzelnen Vereinen, federführend dabei der TuS Seershausen/Ohof, wurde die Idee eines Sharings des Schiedsrichteramts an den Ausschuss herangetragen, „der wir uns gerne angenommen haben“, so Gifhorns Schiri-Chef. In Abstimmung mit dem Kreisvorstand entschied man sich für die Realisierung des Pilot-Projekts des „Halbtags-Schiedsrichters“. Natürlich nach Rücksprache mit dem Verband in Barsingshausen. Laeseke: „Rein rechtlich spricht nichts dagegen.“