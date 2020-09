Im Ligapokal: Kai Havertz feiert Tor-Debüt für FC Chelsea

Was war passiert? Chelsea-Trainer Frank Lampard verzichtete im Ligapokal auf den anderen Neuzugang aus Deutschland, Timo Werner, und beorderte Havertz hinter die Spitzen. Dort zeigte der DFB-Star bereits in den ersten Minuten eine ansprechende Leistung - die Havertz dann mit dem ersten Chelsea-Tor krönte. Einen Steilpass von Mason Mount ließ Tammy Abraham, der in der 19. Minute das 1:0 erzielt hatte, clever zum Deutschen durch, der plötzlich frei vor Barnsley-Keeper Brad Collins stand. Havertz blieb cool und schob mit links ins lange Eck ein - unhaltbar für Collins. Auch am 3:0 (seine Grätsche in der gegnerischen Hälfte leitete das Tor von Ross Barkley ein) in der 49. Minute war Havertz maßgeblich beteiligt. Das 4:0 in der 55. Minute schoss er dann wieder selbst.