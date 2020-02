Leipzig. Bevor Deutschlands Leichtathleten in die heiße Phase der Olympia-Vorbereitung starten, steigen am Samstag und Sonntag die Deutschen Hallenmeisterschaften. Die Wettkämpfe in der Arena Leipzig starten mit den 1500 Metern der Männer und Frauen. Des weiteren stehen am ersten Tag unter anderem der Dreisprung der Frauen, Kugelstoßen, Weitsprung der Männer sowie die Sprintdisziplinen auf dem Plan. Zahlreiche Titelverteidiger treten quer durch alle Wettbewerbe an.