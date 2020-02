JETZT IM LIVEBLOG: Tag zwei der Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten

Leipzig. Nachdem am Samstag bereits zahlreiche Medaillenentscheidungen gefallen sind, geht es auch am zweiten Tag der Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten wieder um Edelmetall. So stehen am Sonntag unter anderem die Wettbewerbe Hoch- und Weitsprung der Frauen sowie in allen drei Sprungdisziplinen der Männer an. Außerdem dürfen unter anderem die 4x200-Meter Staffeln ran.