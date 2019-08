Slomka erklärt HSV zum Favoriten: "Wir haben zu wenig Punkte für vier Spieltage"

Es mutet komisch an, doch in der Fremde holte Hannover 96 mehr Punkte, als in der HDI Arena: Drei Zähler stehen hier nur zweien gegenüber. Mit Spielwitz und Effizienz siegte der Absteiger mit 3:0 in Wiesbaden. Am Sonntag wartet aber ein anderes Kaliber. Der Hamburger SV empfängt die Roten. Spitzenreiter gegen Tabellenzehnten. Das wiederum liest sich anders, als es anfangs zu erwarten war.

Zumindest aus Sicht der Niedersachsen. Die Mannschaft von Mirko Slomka hat erst fünf Punkte auf dem Konto, der HSV zehn. Sollte 96 an der Elbe dreifach punkten, würden sie nicht nur den Rothosen tabellarisch ihren Atem spüren lassen, auch für das Selbstbewusstsein wäre es außergewöhnlich wichtig, dieses Szenario zu realisieren. Der Fall Jatta Mirko Slomka appellierte daran, den "Sportsgeist in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen". Die Vereine pflegen eine Fan-Freundschaft, deshalb will auch der 96-Anhang davon absehen, einen verbalen Protest wegen der "ungeklärten" Identität von Bakery Jatta auf den Rängen loszulassen. Bisher deutet sich eher an, dass 96, anders als der 1. FC Nürnberg, VfL Bochum und der Karlsruher SC, keinen Einspruch einlegen wird. Sonst äußerte sich Mirko Slomka außerdem...

... zum Personal "Linton Maina wird nicht zur Verfügung stehen. Er hat eine Reizung am Adduktor, das kann gefährlich werden, wenn wir keine Pause reinschalten. Gestern Abend hat die intensive Behandlung schon begonnen. Er ist auf den Rücken gefallen, wir dachten erst es ist eine Prellung und da müssen wir aufpassen. Das tut mir extrem leid für ihn, weil er deswegen bei der U21 absagen muss. Es tut mir auch leid für die Mannschaft, weil er ein extrem guter Spieler ist. Für Sebi Jung wäre es zu früh für ihn, ins Mannschaftstraining einzusteigen. Bei Niklas Tarnat müssen wir auch noch eine Woche warten. Bei Jonathas ist klar, dass er nicht dabei ist. Er arbeitet noch eine Woche mit Dennis Fischer gemeinsam. Gute Meldung gibts es von Timo Hübers, der gestern das erste Mal Teile des Mannschaftstrainings mitzumachen. Das hat ihn total gefreut, das hat man ihm angemerkt." ... zum Fall Felipe "Das ist zu detailiert, um das zu beantworten und würde auch Felipe nicht gerecht werden. Wir haben ihn überzeugt, zu verlängern. In der Hoffnung, dass er seine komplette körperliche Power einbringen kann. In der letzten Woche war er grippal angeschlagen, in dieser Woche war es viel besser. Wir haben was unsere taktische Analyse angeht, gute Ansätze gesehen. Wir hoffen auf einen topfitten Felipe in der Startelf gegen Hamburg."

Das ist die Krankenakte von 96-Verteidiger Felipe:

... zum Gegner "Der HSV ist in einer sehr guten Verfassung, sie haben einen außergewöhnlichen Kader für die 2. Liga. Ich glaube, dass Dieter Hecking, dem ich als Mensch und als Trainer sehr schätze, dem HSV sehr gut tut. Mit seiner ruhigen und sachlichen Weise. Wir werden eine Mannschaft sehen, die versucht alles zu tun, um den HSV zu ärgern."

Bilder vom Training von Hannover 96 am 28. August

... zum Unterschied zwischen beiden HSV's "Ich glaube, dass der HSV was den Kader angeht, einige Spieler hat, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Das ist ein Unterschied zu uns, das der HSV ein größeres finanzielles Polster hat. Sie haben Spieler gekriegt, die wir auch gerne gehabt hätten."

... zur Leistung gegen Fürth "Es gab eine Reaktion in der 2. Halbzeit. Warum das passiert ist in der 1. Halbzeit, ist schwer zu ergründen. Wir haben in der Pause versucht, in die Köpfe der Spieler reinzukommen. Sie mussten sich komplett umstellen, das hat ihnen offensichtlich gut getan."

... zur Trainingswoche "Am Dienstag haben wir ein 11 gegen 11 angesetzt, videotechnisch dokumentiert, geschnitten und der Mannschaft gezeigt. Danach haben wir das wiederholt und der Mannschaft eine Spielidee an die Hand gegeben, die gegen den HSV hoffentlich gut funktioniert. Am 2. Trainingstag haben wir uns darauf konzentriert, dass wir das besser machen, was wir können. "

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga

... die derzeitige Situation bei 96 "Das Wort Krise ist falsch, wir haben zu wenig Punkte für die vier Spieltage. Der HSV ist schon Favorit. Wir sind beides Vereine, die sich wünschen, ins Oberhaus zurückzukehren. Aus der Rolle, die wir haben, kann man ganz gut agieren. Da gehört ein hohes Maß an läuferischen Fähigkeiten dazu. Wir wollen immer gewinnen."

... zu möglichen Transfers "Ich bin froh, wenn das Transferfenster Montag schließt. Die Mannschaft, die mir zur Verfügung steht, mit der versuche ist das Beste rauszuholen. Es gibt auch Spieler, die mal einen schlechten Tag haben. Es gibt auch Spieler, die auf sowas positiv reagieren und ihre Kollegen aufbauen. Ich werde mit der Mannschaft arbeiten, die da ist, unabhängig davon, ob ich mir was wünsche oder nicht." ... zur Leidenschaft, wie sie Eintracht Frankfurt in der Europa League gezeigt hat "Leidenschaft kann jeder auf den Platz bringen, jeder kann diese Einsatzbereitschaft zeigen, die auch bei Eintracht Frankfurt zu sehen war. Wenn das gut funktioniert, so wie es bei uns damals in der Europa-League-Zeit funktioniert hat, dann läuft es. Diese Emotionen, die da frei werden und sich das so überträgt wie in Frankfurt, dann ist das außergewöhnlich. So war es bei uns auch in den zwei Jahren. 'Jetzt sind wir international', das ist einfach was anderes."

