Im Livestream und Ticker: HSG Konstanz gegen HC Empor Rostock

25. August: Fehlstart in Magdeburg. Die Mannschaft kassiert zum Saisonauftakt eine 24:27-Niederlage bei der Bundesliga-Reserve des SCM. Hier Janos Streidtmann (l.) im Bild, warf acht Treffer in der Partie. ©

So verlief die Saison 2018/19 des HC Empor Rostock:

Letzte Chance für den HC Empor Rostock auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Handball-Meister der 3. Liga Nord ist im Relegations-Rückspiel bei der HSG Konstanz gefordert. Nach dem 31:31 daheim vor einer Woche, brauchen die Hanseaten am Sonnabend (Anwurf: 20 Uhr) einen Sieg oder ein Unentschieden mit mindestens 32 geworfenen Toren, um aufzusteigen. Es wird ein heißer Kampf am Bodensee.