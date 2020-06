JETZT LIVE: Lok Leipzig will gegen Verl ersten Schritt Richtung 3. Liga machen

Leipzig. Der einst große 1. FC Lok Leipzig war bereits in der Versenkung verschwunden. Nun steht der Club vor der Rückkehr in den Profi-Fußball. Voraussetzung dafür: ein Sieg gegen den SC Verl in der Relegation. Die erste von zwei Partien gegen den Vertreter der Regionalliga West steigt am Donnerstag um 17 Uhr. Unterstützung erhofft sich der Club beim Geisterspiel von Plüschtieren. Fans konnten vorab ein Glücksschwein erwerben, das den Platz des Zuschauers auf der Tribüne im Bruno-Plache-Stadion einnimmt. Alle 2000 gekauften Schweine sollen auch die Fahrt zum Rückspiel nach Verl mitmachen.