IM LIVETICKER: Das DFB-Pokalfinale wartet! RB Leipzig beim Hamburger SV gefordert

Leipzig. RB Leipzig tritt mit einem „ganz gesunden Selbstbewusstsein“ im DFB-Pokal-Halbfinale beim Hamburger SV an. „Am Ende zählt nur, dass wir mit allem, was wir haben, ins Finale wollen“, betonte Trainer Ralf Rangnick am Montag bei einer Pressekonferenz in Leipzig. Er ist mit seiner Mannschaft in diesem Jahr auswärts nicht nur ungeschlagen, sondern feierte mit dem Tabellendritten der Fußball-Bundesliga acht Pflichtspielsiege in Serie auf fremden Plätzen.