Jetzt LIVE: Der VfL Wolfsburg bei Arminia Bielefeld

Schon sieben Partien ist die letzte Niederlage des VfL her, seitdem gab's vier Siege und drei Remis - und nur vier Gegentreffer. Das Team von Coach Oliver Glasner schwimmt auf der Erfolgswelle, vor dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag hatte Wolfsburg viermal in Folge gewonnen, stand zwischenzeitlich sogar auf Platz drei.

Dort steht vor dem 22. Spieltag Eintracht Frankfurt. Die Hessen sind punktgleich mit dem VfL, spielen am Samstag gegen Spitzenreiter Bayern München. Mit einem Erfolg in Bielefeld kann Wolfsburg also den Druck im Fernduell erhöhen.

Aber: Die Arminia um den Meinerser Fabian Klos, die am Montag mit einem 3:3 in München aufhorchen ließ, ist mit Vorsicht zu genießen. Beim Rekordmeister hatte Bielefeld lange geführt, außerdem braucht das Team aktuell jeden Punkt - die Ostwestfalen stehen auf dem Relegations-Platz, sind Punktgleich mit Hertha BSC Berlin. Und besonders den Gegner aus der alten Heimat würde Klos gern ärgern. Im Hinspiel klappte das nicht, in Wolfsburg führte der VfL lange mit 2:0, gewann letztlich mit 2:1.