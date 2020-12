Im Liveticker: Der VfL Wolfsburg empfängt den VfB Stuttgart

An Selbstvertrauen sollte es dem Gastgeber also nicht mangeln, gegen den VfB eine neue Serie zu starten. Das bislang letzte Duell ist dabei schon eine Weile her: Am 11. Mai 2019 hatte der VfB zu Hause mit 3:0 am vorletzten Spieltag gegen den VfL gewonnen, stieg am Ende der Saison nach Relegationsduellen mit Union Berlin, die beide Unentschieden endeten, denkbar knapp in die 2. Liga ab. Gegen den damaligen Relegations-Gegner gab es für die Schwaben am Dienstag ein 2:2, insgesamt ist der VfB gut unterwegs - und vor Anpfiff in der Tabelle direkt hinter dem VfL auf Platz sieben zu finden. Der Unterschied: Stuttgart ein eine Partie mehr verloren als Wolfsburg.