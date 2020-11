Im Liveticker: Weghorst stellt im dritten Versuch auf 2:0! VfL Wolfsburg führt gegen TSG Hoffenheim

Nur ein Punkt trennt die Teams in der Tabelle, trotz zweier Saisonerfolge steht Hoffenheim dabei hinter Wolfsburg. 1899 legte einen starken Start hin, gewann mit 3:2 beim 1. FC Köln, sorgte dann mit einem 4:1-Erfolg gegen Bayern München für Aufsehen - danach gab's allerdings nur noch beim 1:1 bei Werder Bremen zählbares. Zuletzt musste Hoffenheim eine 1:3-Pleite gegen Union Berlin hinnehmen.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen der Teams durfte Wolfsburg drei Punkte bejubeln, gewann 3:2 bei 1899. Vor allem ein VfLer hat gute Erinnerungen an diese Partie - Stürmer Wout Weghorst knipste alle drei Wolfsburger Tore, war so ein Garant für den Erfolg. Eine Ausbeute, über die sich die Wolfsburger wieder freuen würden - bislang waren die Partien der Niedersachsen stets torarm, selbst gelangen dem VfL erst fünf Treffer in sechs Spielen.

von Redaktion Sportbuzzer