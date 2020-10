Jetzt LIVE: VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg bemüht, aber weiter torlos

In der vergangenen Saison gab's im Hinspiel in Wolfsburg ein 0:0, das Rückspiel gewann der VfL nach Toren von Renato Steffen und Daniel Ginczek allerdings mit 2:1. Nach dem enttäuschenden Aus in der Europa-League-Qualifikation bei AEK Athen am Donnerstag (1:2) wartet mit dem FC allerdings eine hohe Hürde - das Team von Coach Heiko Herrlich, der beim Spiel jedoch aus gesundheitlichen Gründen fehlen wird, ist mit zwei Siegen in zwei Partien in die Saison gestartet.