IM LIVETICKER: Dynamo Dresden bei Tabellennachbar Hannover 96 gefordert

Dresden. Nach dem überzeugenden 1:1 im Heimspiel gegen den Hamburger SV wartet die nächste schwierige Aufgabe auf die SG Dynamo Dresden. Am Sonntag gastiert der Zweitliga-Aufsteiger bei Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky). An das Hinspiel dürfte Chris Löwe, der in dieser Woche seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte, gute Erinnerungen haben. Seinen Freistoß, den Tim Knipping per Kopf verlängerte, hatte Sebastian Mai zum entscheidenden 2:0 veredelt. Dass dieses Ergebnis am Wochenende aber genau so wenig zählt wie der überraschende 3:0 Erfolg der Hannoveraner über Gladbach im DFB-Pokal, ist offenkundig. Es sei auch kein Vorteil, „dass sie erst am Mittwoch gespielt haben“, erklärte Löwe. Die Zeit zum regenerieren müsse für Profis reichen. Auf die Frage, ob er neue Erkenntnisse über die Gastgeber erlangt hätte, wiegelte Trainer Alexander Schmidt ab. Borussia Mönchengladbach habe „sehr pomadig gespielt“, sagte der 53-Jährige. Dass Hannover eine aggressive Mannschaft mit gutem Umschaltspiel ist, sei ohnehin bekannt.

Anzeige