IM LIVETICKER: Dynamo Dresden gastiert beim Hamburger SV

Dresden. Nach dem furiosem Auftakterfolg vom vergangenen Wochenende, gastiert Dynamo Dresden am Sonntag beim Hamburger SV . Die Partie ist zumindest tabellarisch ein Spitzenspiel. Dynamo ist - wenn auch erst nach einem Spieltag - Spitzenreiter. Der HSV liegt mit der schlechteren Tordifferenz dahinter auf Platz Drei, ist gegen den Aufsteiger aber Favorit.

Gegen den dominanten Spielstil der Hanseaten will Schmidt mutig agieren lassen. Das hat er seinen Spielern eingeimpft. "Zu mutig gibt es bei der Mannschaft gar nicht", erklärte der 52-Jährige. In das oft zitierte "offene Messer" wollen sie aber nicht rennen. Dennoch gilt: "Wir dürfen nicht wie die Mäuse Angst vor dem Volkspark haben. Ehrfurcht ist fehl am Platz."