IM LIVETICKER: Dynamo Dresden "muss" in Nürnberg punkten

Nürnberg/Dresden. Torhüter Kevin Broll will mit Dynamo Dresden die Siegesserie vom 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga stoppen. Die Franken gewannen zuletzt vier Spiele hintereinander. „Die Nürnberger haben einen richtigen Lauf, den gilt es zu brechen“, erklärte der 26-jährige Broll vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Seine persönliche Bilanz gegen den Club ist bislang etwas mager. Dreimal trat er mit Dynamo gegen Nürnberg an, dreimal verließ er den Platz als Verlierer.

