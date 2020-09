JETZT IM LIVETICKER: Dynamo Dresden peilt gegen den HSV die große Überraschung an

In der Vorsaison spielten sie noch in derselben Liga, nun sind in der ersten Runde des DFB-Pokals die Rollen etwas klarer verteilt. Drittligist Dynamo Dresden geht als Außenseiter in die Partie gegen den Hamburger SV. Aller Infos zur Partie am Montagabend gibt es im SPORTBUZZER-Liveticker.