JETZT IM LIVETICKER: Dynamo Dresden tritt zum Sachsenderby bei Erzgebirge Aue an

Aue. Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel hintereinander will Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Sachsen-Duell gegen Erzgebirge Aue den nächsten Schritt raus aus dem Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga machen. „Wir wissen, dass Aue ein harter Brocken wird. Aber jedes Spiel in der Liga ist schwer. Daher wollen wir einfach den Sieg holen, um einen großen Schritt für unser Ziel zu machen“, erklärte Trainer Alexander Schmidt am Freitag auf der Pressekonferenz.

