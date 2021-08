JETZT IM LIVETICKER: Dynamo Dresden will auch aus Rostock drei Punkte entführen

Dresden. Der Start in die 2. Bundesliga ist Aufsteiger Dynamo Dresden mit zwei Siegen und einem Remis gelungen. Mit sieben Zählern rangiert das Team von Alexander Schmidt derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. "Wir sind froh, dass wir die sieben Punkte haben. Wir wollen einfach dranbleiben, um das Punktepolster zu füllen. Die Tendenz ist aber gut", erklärte Dynamos 52 Jahre alter Coach daher auch am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Hansa Rostock zufrieden.

Am Samstag (20.30 Uhr, Sky und Sport1) tritt er mit seiner Mannschaft beim Ostrivalen zum Topspiel der 2. Bundesliga an. Vor dem brisanten Duell will sich Dynamo aufgrund der guten Bilanz auch ausschließlich auf die eigenen Stärken konzentrieren. "Wir wollen nicht die ganze Woche über den Gegner reden und wissen, was wir an unserer Mannschaft haben. Wenn wir unser intensives Spiel auf den Platz bringen, muss uns Rostock erstmal schlagen", erklärte Schmidt.